Грозит ли обществу мировой голод? Разбираемся с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Голод, как это было в прошлом, снова стал оружием?

Вадим Боровик, политолог:

Он никогда не прекращал им быть, если в 2019 году было количество голодающих на 150 миллионов меньше, на 146 миллионов было меньше голодающих, сегодня 828 миллионов голодающих во всем мире. Это не оружие, это способ существования, невозможно распределить блага таким образом, чтобы определенная часть, населявшая планету, имела достаточный уровень жизни, при этом остальная часть населения имела сопоставимый с ними, поэтому приходится в части регионов брать под контроль сельскохозяйственные угодия.