Грозит ли обществу мировой голод? Разбираемся с экспертами
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Голод, как это было в прошлом, снова стал оружием?
Вадим Боровик, политолог:
Он никогда не прекращал им быть, если в 2019 году было количество голодающих на 150 миллионов меньше, на 146 миллионов было меньше голодающих, сегодня 828 миллионов голодающих во всем мире. Это не оружие, это способ существования, невозможно распределить блага таким образом, чтобы определенная часть, населявшая планету, имела достаточный уровень жизни, при этом остальная часть населения имела сопоставимый с ними, поэтому приходится в части регионов брать под контроль сельскохозяйственные угодия.
Александр Лазарев, политический эксперт (Украина):
Касательно голода я согласен с коллегой, действительно, около миллиарда человек в мире сейчас голодают, это статистика ООН. Но можно ли распределить это? Я считаю, что можно. Просто необходимо отказаться от определенных базовых концепций и моделей распределения общественного блага при капиталистической системе. Когда 5 % мировой общественности контролирует фактически все ресурсы. Это очень хорошо выражается в западной корпоратократии, когда транснациональные корпорации заходят на рынки, полностью поглощают эти рынки, берут под контроль целые народы и государства.
Надежда Сасс:
Грозит ли миру масштабный голод или это преувеличение?
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Несмотря на то, что те, кто породил глобалистику и глобализацию как явление, США в рамках своих предвыборных кампаний открещиваются от этой тематики, глобальную проблему современности (голод) никто не отменял, она всегда была на первых позициях. Действительно, когда отсутствует система мирового порядка, где не национальные государства являются факторами, а, как правильно говорят коллеги, еще неправительственные организации, транснациональные компании, которые в руках своих сосредотачивают основные ресурсы, распределить правильное потребление, снабжение всех нуждающихся – нет такой возможности. Поэтому здесь нужно создавать систему мирового порядка, принимать одни правила игры, наводить в этом порядок.
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