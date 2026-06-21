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Орлов: ШОС – это коллективный Восток, где главное отличие от Запада – взаимовыгода

21 июня 2026 19:07
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Орлов: ШОС – это коллективный Восток, где главное отличие от Запада – взаимовыгода-2

Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики (Россия): 
ШОС – это в своем роде коллективный Восток. И основное отличие ШОС от западных институтов заключается в том, что действительно эта организация имеет, во-первых, равные для всех членов значение, роль и функции. Но, во-вторых, что самое главное – это взаимовыгода. 

То есть каждый из участников получает свои преимущества от участия в организации, но и дает большую пользу той самой организации. И в том числе, кстати говоря, и Беларусь, которая два года назад присоединилась к этой структуре.

# Международная политика # Шанхайская организация сотрудничества

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