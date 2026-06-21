Прямой эфир

Беларусь шикарно вписалась в общий контекст ШОС – Тищенко

21 июня 2026 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Беларусь шикарно вписалась в общий контекст ШОС – Тищенко-2

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности: 
Беларусь – она достаточно технологична и автономна с точки зрения возможностей, и ресурсов, и каких-то, допустим, способностей. Поэтому Беларусь шикарно вписалась в общий контекст Шанхайской организации и существенно дополнила эту организацию своим представительством. 

Я вот еще хочу сказать: мы показывали параметры, в которых Шанхайская организация является ключевой уже в мире. Но мы упускаем такую важную вещь, как ядерный арсенал. 52 % принадлежит именно участникам Шанхайской организации и треть мирного атома. Здесь перспективы, которые толкают организацию впереди всех оппонентов, которые существуют сегодня в мире. Шанхайская организация – это передовой отряд многополярности.

# Международная политика # Александр Тищенко # Шанхайская организация сотрудничества

Другие новости рубрики

Все новости
Орлов: ШОС – это коллективный Восток, где главное отличие от Запада – взаимовыгода
21 июня 2026 19:07

Орлов: ШОС – это коллективный Восток, где главное отличие от Запада – взаимовыгода

Первый Белорусско-Китайский форум регионов пройдет 1-2 июля в провинции Ганьсу
17 июня 2026 16:59

Первый Белорусско-Китайский форум регионов пройдет 1-2 июля в провинции Ганьсу

Турчин обсудил с Мирзиёевым взаимоотношения Беларуси и Узбекистана
16 июня 2026 18:06

Турчин обсудил с Мирзиёевым взаимоотношения Беларуси и Узбекистана