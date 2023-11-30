Лидеры стран СНГ 26 декабря соберутся на неформальной встрече в Санкт-Петербурге

Неформальная встреча президентов стран СНГ пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры обсудят актуальные вопросы и обменяются мнениями, как заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 числа внеочередная встреча соберет глав правительств СНГ, а 25-го состоится Высший совет ЕАЭС на уровне президентов. Кроме того, в декабре пройдет очередное заседание Совета постоянных представителей стран Содружества. Сейчас в центре внимания организации – вопросы работы отраслевых советов. Ее результаты рассмотрели 30 ноября в ходе встречи. Участники обсудили деятельность советов руководителей миграционных органов и подразделений финансовой разведки.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Главная причина и цель создания этого Совета – противодействие нелегальному трансферу денежных средств для финансирования терроризма. Эксперты, сотрудники подразделений финансовой разведки стран СНГ регулярно встречаются, обмениваются опытом. Я хочу сказать, что деятельность этого Совета уже дала практические результаты. Было немало выявлено каналов финансирования преступных организаций, были пресечены попытки легализации преступных доходов.