Лидеры стран СНГ 26 декабря соберутся на неформальной встрече в Санкт-Петербурге

Неформальная встреча президентов стран СНГ пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры обсудят актуальные вопросы и обменяются мнениями, как заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неформальная встреча президентов стран СНГ пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры обсудят актуальные вопросы и обменяются мнениями, как заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 числа внеочередная встреча соберет глав правительств СНГ, а 25-го состоится Высший совет ЕАЭС на уровне президентов. Кроме того, в декабре пройдет очередное заседание Совета постоянных представителей стран Содружества. Сейчас в центре внимания организации – вопросы работы отраслевых советов. Ее результаты рассмотрели 30 ноября в ходе встречи. Участники обсудили деятельность советов руководителей миграционных органов и подразделений финансовой разведки.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Главная причина и цель создания этого Совета – противодействие нелегальному трансферу денежных средств для финансирования терроризма. Эксперты, сотрудники подразделений финансовой разведки стран СНГ регулярно встречаются, обмениваются опытом. Я хочу сказать, что деятельность этого Совета уже дала практические результаты. Было немало выявлено каналов финансирования преступных организаций, были пресечены попытки легализации преступных доходов.
Оценку получила также работа Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. Сергей Лебедев призвал отраслевые советы более эффективно работать над укреплением сотрудничества.