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Беларусь принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Северной Македонии

30 ноября 2023 11:34
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Беларусь принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча проходит в столице Северной Македонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Северной Македонии-1

Эта страна председательствует в организации. Интересы белорусской стороны представляет заместитель главы МИД Юрий Амбразевич. Участие в заседании также принимают главы внешнеполитических ведомств из 50 стран. Среди них нет Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Они отказались от мероприятия из-за присутствия на нем российской делегации во главе с Сергеем Лавровым.

Впрочем, премьер Северной Македонии участие Москвы назвал дипломатической победой. Путь делегации из России на заседание и действительно был нелегким. Накануне Болгария запретила полет над страной спецборта Лаврова. Однако отказ в пересечении воздушной границы получил не глава российского МИД, а Мария Захарова – официальный представитель ведомства, которая также находилась на борту. Добираться на встречу в Скопье делегации пришлось через Грецию.

# ОБСЕ # Юрий Амбразевич # Фотофакт

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