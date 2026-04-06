«Защищаться нам придется вместе». О чем говорил Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ?

Только плечом к плечу, только один за всех и все за одного, только так и никак иначе возможно выстоять в современном взрывоопасном мире со всеми его вызовами и угрозами. И именно такие принципы лежат в основе Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об эффективности ОДКБ 6 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с генеральным секретарем Организации Таалатбеком Масадыковым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается ОДКБ, я предложил еще давным-давно, когда зарождалась эта Организация (да и до нее), формулу действий. Мы понимаем, что центральным звеном в этой Организации является Россия. И всем надо прекрасно понимать, что, например, на западном направлении основным звеном ОДКБ, естественно, является Беларусь. И не дай бог какой-то конфликт на этом направлении, Россия всегда должна иметь здесь ядро вооруженных сил, которые подключатся к действиям белорусской армии, чтобы защитить наше пространство. На юге, конечно, придется напрягаться и вам, и Казахстану. Обязательно. Поэтому что это южное направление. И, опять же, Россия будет вас поддерживать. И подпирать, как военные говорят. Подробности.

Тактика у нас одинакова – постсоветских республик, поэтому защищаться нам придется вместе. Думаю, что в этом плане мы будем действовать и в дальнейшем. Хотя я не исключаю, что может сложиться такая ситуация, что мы все вместе плечом к плечу всеми нашими вооруженными силами и вооружениями будем защищать наше пространство, на котором должна функционировать наша Организация.