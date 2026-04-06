Лукашенко: нет той страны, которая могла бы победить Иран

Об эффективности ОДКБ 6 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с генеральным секретарем Организации Таалатбеком Масадыковым. В этом контексте, конечно, прозвучал анализ мировой повестки. В топе новостей события в Иране. И ОДКБ нужно делать соответствующие выводы из того, что происходит в этом регионе, уверен наш Президент.

Только плечом к плечу, только один за всех и все за одного, только так и никак иначе возможно выстоять в современном взрывоопасном мире со всеми его вызовами и угрозами. И именно такие принципы лежат в основе Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе. Вы видите, как развивается мир. Непонятно, в каком направлении он будет развиваться, как будут выстроены международные отношения. Позиция США и в целом Запада уже абсолютно обнажена. И слава богу, что Трамп обнажил эту обстановку, и мы теперь понимаем, где «права человека», где «демократия», где еще какие-то вопросы… Мы должны делать соответствующие выводы из того, что произошло. Особенно в плане Ирана. Мне кажется, у вас неплохие отношения были с Ираном, это мощная страна с большими традициями. И самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране. Поэтому надо заканчивать этот конфликт. Я уже об этом говорил. И израильтянам надо думать над тем, чтобы не засучивать рукава и не показывать свою прыть. Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать.