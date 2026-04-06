Лукашенко: Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ

Президент сразу расставил ключевые акценты и пояснил в чем именно видит роль нашей страны. Еще на заре ОДКБ глава государства предложил простую формулу: центральное звено Организации – Россия, но на западном направлении стратегическую роль играет Беларусь. В случае угрозы – конфликт должен быть нейтрализован совместно, с участием российских войск. На юге похожая схема, там ядром станут Россия и Казахстан. При этом белорусский лидер подчеркнул: подходы Минска – абсолютно открытые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так случилось, что у нас целый комплекс вопросов военно-политических. Вы знаете, что мы недавно подводили итоги масштабной проверки, неожиданной проверки Вооруженных Сил Беларуси. Задача была поставлена, как к войну, – как будем действовать. Мы не скрывали, армия для того и существует, вы это хорошо знаете, для того, чтобы защитить интересы государства. И к худшему варианту надо всегда готовиться. Лучшее, как говорит народ, само придет.

Вы знаете, что мы вашу кандидатуру однозначно поддержали, белорусская сторона. Вы также знаете и понимаете, что Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ и других постсоветских, скажем, структур на нашем пространстве, бывшего Советского Союза. Наши подходы абсолютно открыты, мы ничего не темним, ничего не прячем. Я прекрасно понимаю, что если вдруг какой-то конфликт в Беларуси, то своими Вооруженными Силами на 100 % Кыргызстан не будет включаться и не включится. Может быть, и не надо. Но уверен, что и поддержка политическая будет, и военная в какой-то степени Беларуси будет, ну и наоборот.

Поэтому я и говорил о том, что центральным звеном должна являться у нас Российская Федерация и ее Вооруженные Силы, это естественно. У нас оружие советское большинство производится в Российской Федерации. Тактика у нас одинакова – постсоветских республик, поэтому защищаться нам придется вместе. Имея в виду, что на главных направлениях будут действовать те государства, которые находятся на этих главных направлениях.

Такая была философия предложена, еще раз подчеркиваю, хоть так мы аккуратно, осторожно обсуждали ее, но жизнь показала, что именно в таком ключе мы и будем действовать. Вы на нас можете всегда рассчитывать. Если мы что-то не можем сделать и не будем делать, то мы вам сразу об этом скажем, мы не будем вилять, крутить. Есть у нас проблемные вопросы в Организации. Я об этом также абсолютно открыто говорил на разных форумах. Есть у нас вопросы и по объему вооружений в отдельных странах. Вы это прекрасно понимаете. Все эти вопросы и другие надо решать мирно, понимая, что никто никому из нас не поможет, если мы не поможем сами себе.