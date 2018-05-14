Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Здесь планируется наметить шаги по развитию сотрудничества в атомной энергетике, цифровой экономике, социальной политике.
Кроме того, в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета.
Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО:
Ресурс белорусско-российских отношений был и остается достаточно хорошим. Стратегически между Россией и Беларусью большая часть вопросов решена. Часто любые политические споры между Москвой и Минском – это споры хозяйствующих субъектов, которые тут же политизируются. Опять же это маркер того, что эти отношения нужно упорядочить. И при наличии инструментов, таких как Евразийский союз, Союзное государство, эти вопросы давно пора перевести с уровня первых лиц на уровень технический, когда существовал бы формат простого, понятного регулирования.
Из Сочи Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Таджикистан. Он продлится до 16 мая. В Душанбе пройдут переговоры с лидером этой страны Эмомали Рахмоном. Планируется, что здесь будет подписана дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года.
В ней проработаны практически все направления: торгово-экономическое, гуманитарное, культурное. Есть элементы и военно-технического взаимодействия. Ожидается, что главы государств также примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Душанбе. Запланирован и двусторонний бизнес-форум.