Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Здесь планируется наметить шаги по развитию сотрудничества в атомной энергетике, цифровой экономике, социальной политике.

Кроме того, в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета.

Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО:

Ресурс белорусско-российских отношений был и остается достаточно хорошим. Стратегически между Россией и Беларусью большая часть вопросов решена. Часто любые политические споры между Москвой и Минском – это споры хозяйствующих субъектов, которые тут же политизируются. Опять же это маркер того, что эти отношения нужно упорядочить. И при наличии инструментов, таких как Евразийский союз, Союзное государство, эти вопросы давно пора перевести с уровня первых лиц на уровень технический, когда существовал бы формат простого, понятного регулирования.

Из Сочи Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Таджикистан. Он продлится до 16 мая. В Душанбе пройдут переговоры с лидером этой страны Эмомали Рахмоном. Планируется, что здесь будет подписана дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года.