Минск готовится к открытию 23 мая международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех»

Тема объединит более 350 экспертов из 40 стран. На конференции будет представлен немецкий Бундестаг, Европейский парламент, Евразийская экономическая комиссия. Ожидается, что с докладом перед участниками встречи выступит Президент Александр Лукашенко. Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Европейский регион, сохранение мира между западом и востоком, разрешение вооружённых конфликтов – на форуме экспертной инициативы «Минский диалог» будут подняты глобальные проблемы .

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский Диалог»:

Мы предлагаем площадку, где люди могут разговаривать. По той реакции, которую мы имеем от участников, от экспертов, мы видим не просто интерес, а потребность в такой площадке, где люди разговаривают. Ряд наработок, которые будет обсуждаться в открытых и закрытых форматах, дальше начнем прорабатывать с пониманием, что это и есть позиция международного экспертного сообщества.