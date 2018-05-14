Минск готовится к открытию 23 мая международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех»

Новости Беларуси. Белорусская столица готовится к проведению масштабного международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская столица готовится к проведению масштабного международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема объединит более 350 экспертов из 40 стран. На конференции будет представлен немецкий Бундестаг, Европейский парламент, Евразийская экономическая комиссия. Ожидается, что с докладом перед участниками встречи выступит Президент Александр Лукашенко. Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Европейский регион, сохранение мира между западом и востоком, разрешение вооружённых конфликтов – на форуме экспертной инициативы «Минский диалог» будут подняты глобальные проблемы.
Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский Диалог»:
Мы предлагаем площадку, где люди могут разговаривать. По той реакции, которую мы имеем от участников, от экспертов, мы видим не просто интерес, а потребность в такой площадке, где люди разговаривают. Ряд наработок, которые будет обсуждаться в открытых и закрытых форматах, дальше начнем прорабатывать с пониманием, что это и есть позиция международного экспертного сообщества.
Открытие форума запланировано на 23 мая. Ожидается, что конференция положит начало ежегодному открытому диалогу между мировыми экспертами.