Александр Лукашенко – Николу Пашиняну: В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем

Новости Беларуси. «Дебютным» этот саммит стал для нового премьера Армении. В должности Никола Пашинян недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая во втором туре голосования в его пользу высказались 59 депутатов Национального собрания. За событиями в Ереване внимательно следили в нашей стране. Как подчеркнет Александр Лукашенко, в отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем. У стран есть хороший потенциал для улучшения взаимной торгово-экономической ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить сегодня. Вряд ли мы успеем концептуально обсудить все проблемы, которые существуют в мире и вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы. Вопросы же у вас будут ко мне, поскольку вы не вовлечены были в тот процесс наших отношений глубоко. Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси и нашего отношения к братскому народу и к вашему государству.