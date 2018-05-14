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Никол Пашинян: В последний год товарооборот между Беларусью и Арменией возрос, это очень впечатляет

14 мая 2018 14:21
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Новости Беларуси. «Дебютным» этот саммит стал для нового премьера Армении. В должности Никола Пашинян недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая во втором туре голосования в его пользу высказались 59 депутатов Национального собрания. За событиями в Ереване внимательно следили в нашей стране. Как подчеркнет Александр Лукашенко, в отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем. У стран есть хороший потенциал для улучшения взаимной торгово-экономической ситуации.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
В последний год товарооборот между Беларусью и Арменией увеличился. Это очень впечатляет. Честно говоря, я думаю, что у нас много не использованного потенциала. Мы должны работать над этим.

# Беларусь-Армения # Экономика # Никол Пашинян # Фотофакт

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