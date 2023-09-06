«Западу плевать на демократию, свободу и на выборы». Гайдукевич о планах на Беларусь

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Да плевать всем уже давно, что признал Запад, а что не признал. И давно надо менять менталитет, вот у некоторых даже наших чиновников, они об этом переживают, не надо про это думать. В Бундестаге немецком никто не думает, кто как оценит выборы, все думают, как оценит немецкий народ. В Америке наблюдателей ОБСЕ вышвырнули с участков на последних президентских выборов и никуда не допускают. А у нас на постсоветском пространстве дурная традиция: после развала СССР было желание понравиться всем. Чтобы приезжали эти западные наблюдатели, послы европейские, рассаживали политиков наших, которых сейчас партии ликвидировали, а они же ходили в посольство каждый день, как на работу. И у них проснулся этот лидер БНФ партии ликвидированной и в посольство Польши, Литвы, США. И там их учили, какие должны быть выборы. А кто вы такие учить? Задача посла Беларуси – торговать, визы штамповать, развивать культурные связи, делать, чтобы отношения между народами были лучше. Вы что учителя, а мы ученики? Поэтому плевать на их мнение. Более того, это иллюзия, что к нам не приедут наблюдатели. Мир огромен, он не заканчивается ЕС. Более того, приедут наблюдатели из ЕС, говорю как депутат, и зампредседателя комиссии по международным делам.

Уже сейчас могу открыть тайну. Приедут действующие депутаты европейских парламентов, причем немало: Германии, Австрии, Италии, Венгрии. Вы что думаете? Политика в Европе, все поддерживают бред, который сейчас происходит? Нет. Мы видим, например, что растет популярность партий политиков, которые поддерживают хорошие отношения с Россией, которые хотят остановить войну, кто хочет развивать отношения с Беларусью. А вот эту резолюцию, которую подготовят они по итогам наших выборов, они всегда готовят заранее. Всегда на протяжении 30 лет Запад готовил резолюцию заранее. Мы можем сходить с ней только в туалет и подтереться, больше ничего, ничего больше никогда не будет.

И еще, люди должны понимать правду. Западу плевать на демократию, свободу и на выборы, им абсолютно плевать, кого изберут. Цель одна, чтобы этот человек ненавидел Россию и сдал свой суверенитет Западу. Тогда это демократ. Если этот человек хочет нормальных отношений с Россией, хочет суверенитет, это значит, не демократ. Вот и вся логика. Лукашенко в 1994 году избрался. Кто может сказать, что он был избран незаконно? Кто? Вся страна за него пошла. Западу в 1996 году не понравилось. Одно не понравилось, что он выбрал курс на союз с Россией, он отказался, чтобы Беларусь сдавала суверенитет, только за это они ввели санкции, что нас не получилось превратить в Прибалтику и Украину. Все!

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