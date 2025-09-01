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Глава ЕК: европейские столицы работают над планом отправки солдат в Украину

01 сентября 2025 08:10
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Глава ЕК: европейские столицы работают над планом отправки солдат в Украину-0

ЕС прорабатывает «довольно конкретные планы» направления военнослужащих в Украину в рамках гарантий безопасности при установлении мира, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС ведут подготовку планов возможного военного развертывания на территории Украины в рамках гарантий безопасности при окончании конфликта, поддерживаемых возможностями Вашингтона.

У Европейского союза есть «дорожная карта», по которой было достигнуто соглашение в Соединенных Штатах, утверждает евродипломат.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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