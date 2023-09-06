Сергеенко: задача – провести избирательную кампанию, чтобы парламент и местные Советы представляли достойные люди

Новости Беларуси. За последние два года белорусы стали сильнее и мудрее – отметил глава Администрации Президента Беларуси на встрече с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Дня народного единства Игорь Сергеенко напомнил о значимости этого праздника.

Геополитическая обстановка обостряется – провокации на границах и конфликт в Украине несут риски для Беларуси. На Западе работает четыре информационных центра, которые занимаются созданием фейковых новостей и роликов. Сейчас людям нужно быть едиными не только в помыслах, но и в действиях. Важно не допустить, чтобы информационная война против Беларуси переросла в реальные боевые действия.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В этот ответственный период нашему народу хочется пожелать уверенности, стабильности и веры в то, что сегодня реализуется государственными органами власти.

Впереди электоральная кампания. В следующем году выборы будут проходить в несколько измененном формате – будет Единый день голосования: выборы в местные Советы, выборы в парламент и впервые – выборы во Всебелорусское народное собрание. Поэтому наша задача, всех – подготовиться и провести эту избирательную кампанию, чтобы и наш парламент, и местные Советы представляли достойные люди.