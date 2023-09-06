Президент Экваториальной Гвинеи прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Беларусь с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер африканского государства получил приглашение Александра Лукашенко еще в начале лета. Встреча планировалась в конце июня, тогда же была подготовлена повестка переговоров.

Однако визит был перенесен. Это никак не сказалось на развитии отношений Беларуси и Гвинеи в негативном ключе. Напротив, активизировались практические контакты на различных уровнях, в том числе обмен визитами. Наши страны установили дипломатические отношения в 1992 году и уже на протяжении более 30 лет развивают сотрудничество. Нынешний визит лидера Гвинеи является продолжением курса Беларуси на активизацию сотрудничества со странами Африканского континента и подтверждает взаимный интерес, востребованность отечественной продукции, а также опыта и технологий.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что сегодня у Африки есть большие перспективы. Экваториальная Гвинея – одно из самых богатых и стабильных государств региона. По итогам 2021 года ВВП страны составил более 12 миллиардов долларов, уровень инфляции – порядка 5 %. Программа визита ожидается насыщенной: помимо официальных переговоров и подписания документов, африканский лидер ознакомится с возможностями промышленного и аграрного секторов Беларуси. Центральной частью поездки станут переговоры с Александром Лукашенко. Встреча лидеров пройдет в узком и расширенном составах. По их итогам планируется подписание пакета документов по ряду направлений: от экономики до гуманитарной сферы.