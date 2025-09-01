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В Сиднее неизвестный на автомобиле протаранил ворота консульства России

01 сентября 2025 08:13
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Чрезвычайное происшествие в австралийском Сиднее. Там неизвестный протаранил ворота российского консульства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиднее неизвестный на автомобиле протаранил ворота консульства России-2

Все случилось после того как полиция прибыла по вызову охраны представительства, которая сообщила о подозрительном авто, припаркованном перед зданием. Когда наряд потребовал у водителя документы, тот нажал на газ и на полной скорости въехал на территорию консульства. Благодаря усилиям сотрудников полиции злоумышленник был задержан. Его мотивы выясняются. В результате инцидента никто не пострадал. Работу диппредставительсва приостанавливали на несколько часов. 

# Австралия

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