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В Беларуси увеличили базовую ставку и зарплаты бюджетников

01 сентября 2025 08:28
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Рост зарплаты белорусов, трудящихся в бюджетных организациях. С 1 сентября повышается базовая ставка. Теперь она составляет 273 рубля. Это уже второе повышение с начала года. Ранее величина выросла более чем на 6,5 %. Повышение затронет свыше 800 тысяч работников бюджетной сферы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличили базовую ставку и зарплаты бюджетников-2

Татьяна Лукьянчикова, заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
С учетом принятых мер, за шесть месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработная плата работников бюджетных организаций увеличилась на 18,8 % и составила 2 011 рублей. Реальная заработная плата возросла с темпом в 111,8 %. Всего, в целом, в 2025 году на оплату труда работников бюджетных организаций планируется направить порядка 20,7 миллиарда рублей.

Напомним, в течение года принимаются меры по увеличению стимулирующих выплат отдельным категориям работников всех отраслей – образования, здравоохранения, культуры.

# Государственная социальная политика # Зарплаты в Беларуси # Татьяна Лукьянчикова

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