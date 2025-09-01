В Беларуси увеличили базовую ставку и зарплаты бюджетников

Рост зарплаты белорусов, трудящихся в бюджетных организациях. С 1 сентября повышается базовая ставка. Теперь она составляет 273 рубля. Это уже второе повышение с начала года. Ранее величина выросла более чем на 6,5 %. Повышение затронет свыше 800 тысяч работников бюджетной сферы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лукьянчикова, заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

С учетом принятых мер, за шесть месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработная плата работников бюджетных организаций увеличилась на 18,8 % и составила 2 011 рублей. Реальная заработная плата возросла с темпом в 111,8 %. Всего, в целом, в 2025 году на оплату труда работников бюджетных организаций планируется направить порядка 20,7 миллиарда рублей.

Напомним, в течение года принимаются меры по увеличению стимулирующих выплат отдельным категориям работников всех отраслей – образования, здравоохранения, культуры.