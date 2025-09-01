Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 80-летием Победы

Быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите в Тяньцзине в основной день международного форума. Его уже называют мероприятием планетарного масштаба и крупнейшим за всю историю организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси эта встреча лидеров «шанхайской семьи» особенная. Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный участник организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Учитывая глобальную турбулентность в мире, ШОС выступает за многополярность. В основе принципы взаимного уважения интересов всех стран, а это особенно важно сегодня.

Александр Лукашенко также озвучил предложения Беларуси по дальнейшему сотрудничеству внутри «шанхайской семьи» – это безопасность в Евразии, торговля без барьеров, общее пространство для исследований, новые транспортные коридоры. Беларусь поддерживает идею создания банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным фактором к экономическому суверенитету региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый господин Си Цзиньпин, от имени Республики Беларусь примите искренние поздравления по случаю 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления, японской агрессии и окончании Второй мировой войны. Ваши мероприятия по этому случаю как раз и свидетельствуют о том, что великий китайский народ вместе с дружной семьей ШОС не даст изменить ту историю, которая была характерна для той страшной войны. Там мы были вместе. Думаю, что и в будущем, как когда-то советский народ и китайский народ были вместе. Мы будем также вершить судьбу человечества.

Это знаменательный юбилей, который мы вместе с вами празднуем, символизирует мужество и стойкость китайского народа в борьбе против оккупации и несправедливости. Победа в той войне не только национальная гордость Китая, но и важный вклад в общее дело международного мира и безопасности. От всей души желаю Китаю процветания, благополучия и дальнейших успехов в построении гармоничного и устойчивого будущего.

Главы государств приняли Тяньцзиньскую декларацию и утвердили Стратегию развития Шанхайской организации сотрудничества на ближайшие 10 лет. Принят пакет документов по взаимодействию в различных сферах. Кроме того, Лаосу предоставлен статус партнера ШОС по диалогу.