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Трамп заявил о полной победе над преступностью в Вашингтоне

01 сентября 2025 08:15
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Дональд Трамп заявил о полной победе над преступностью в Вашингтоне. По словам главы Белого дома этого удалось достичь благодаря вводу в американскую столицу подразделений Национальной гвардии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил о полной победе над преступностью в Вашингтоне-2

Они справились с задачей менее чем за две недели. Ранее лидер США заявил, что криминогенная обстановка в городе вышла из-под контроля и пообещал сделать столицу снова великой, а ее улицы безопасными и красивыми. По словам Трампа, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что место для проживания будет предоставлено, но далеко от столицы. Что касается преступников, то их всех посадят в тюрьму, где им и место.

# Дональд Трамп # США

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