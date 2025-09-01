Трамп заявил о полной победе над преступностью в Вашингтоне

Они справились с задачей менее чем за две недели. Ранее лидер США заявил, что криминогенная обстановка в городе вышла из-под контроля и пообещал сделать столицу снова великой, а ее улицы безопасными и красивыми. По словам Трампа, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что место для проживания будет предоставлено, но далеко от столицы. Что касается преступников, то их всех посадят в тюрьму, где им и место.