Владимир Андрейченко: отношения Беларуси и Узбекистана находятся на подъёме

Дипломатическим отношениям между нашими странами более 30 лет. Узбекистан является для Беларуси ключевым партнером в Центральной Азии, и мы заинтересованы развивать сотрудничество по всем направлениям. В настоящее время нерешенных вопросов нет. Взаимодействие носит доверительный и открытый характер. Важную роль в этом играют и межпарламентские связи. Образованы группы дружбы, где посредством личных и онлайн-встреч решаются важные вопросы, в том числе в сфере законодательства.