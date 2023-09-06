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Владимир Андрейченко: отношения Беларуси и Узбекистана находятся на подъёме

06 сентября 2023 11:52
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Отношения Беларуси и Узбекистана находятся на подъеме – заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с парламентской делегацией Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко: отношения Беларуси и Узбекистана находятся на подъёме-1

Дипломатическим отношениям между нашими странами более 30 лет. Узбекистан является для Беларуси ключевым партнером в Центральной Азии, и мы заинтересованы развивать сотрудничество по всем направлениям. В настоящее время нерешенных вопросов нет. Взаимодействие носит доверительный и открытый характер. Важную роль в этом играют и межпарламентские связи. Образованы группы дружбы, где посредством личных и онлайн-встреч решаются важные вопросы, в том числе в сфере законодательства.

Владимир Андрейченко: отношения Беларуси и Узбекистана находятся на подъёме-4

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Узбекистана показывает серьезную динамику роста: в 2022 году товарооборот достиг полумиллиарда долларов. За первое полугодие 2023-го – тенденция к росту почти в два раза. В планах развивать и взаимодействие в культурно-гуманитарной области, спорте и туризме.

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# Беларусь-Узбекистан # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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