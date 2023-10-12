Запад был убеждён, что Россия не выстоит в СВО, но картина другая. Почему так?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Тьерри Бадо, депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии»:
Я надеюсь, что многополярный мир создадут конкурирующие блоки держав, что как следствие может привести к большей свободе для людей в мире. Конкурирующие блоки держав неизбежно будут поддерживать оппозиционные группы в сфере влияния друг друга. Есть замечательная аналогия, я думаю, ее приводит французский философ Токвиль, где он говорит, что если бы Германия была объединена в XVI веке, Мартин Лютер никогда не смог бы стать основателем протестантизма.
Внутренние конфликты в Германии между разными князьями, а также с Папой и императором сделали это возможным. Средневековая Европа представляла собой смесь разных сословий и разных регионов, и все конкурировали друг с другом. В результате появилось много свободы. Итак, Мартин Лютер мог просто поехать в другой княжество. Он мог поехать в другую область, и там он был бы под защитой, потому что этот конкретный герцог или этот конкретный принц хотел поддержать врага своего врага. Не так ли? Поэтому я надеюсь, что в многополярном мире вы получите больше свободы.
Надежда Сасс, СТВ:
Запад в лице США был убежден, что Россия не выстоит. СВО для нее станет точкой невозврата. В итоге – совершенно иная картина. Россия переформатировалась, она стала сильнее вместе с Республикой Беларусь в союзе. Нет взаимоотношений, здравомыслящих, адекватных с Европой. Какие проекты реализовываются в Африке, в Арктике, какие взаимоотношения выстраиваются с Китайской Народной Республикой? Мне кажется, через время европейцы будут просить об этом союзе.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Нужно отметить политическое чутье Александра Григорьевича, оно же каким-то образом воздействует и на тех лидеров, которые сегодня в Европе, они смотрят на Беларусь. Они видят, что происходит, они видят, что никто не умирает от этих санкций. Наоборот, уже какие-то элементы процветания. И мы видим, что аутентичность, присущая Беларусь и России, проявляет себя в новых видах номенклатуры. Я сейчас говорю о военно-технической составляющей, потому что я офицер.
Просто я вижу, что производится сейчас. Мы видим эти платформы белорусские, мы видим, что на них РСЗО новейшие, мы видим наши самолеты новейшие, новые эсминцы, которые со стапелей наших верфей сходят. Мы видим ланцеты, которые поражают все эти вундерваффе из верхней проекции, по бортам и так далее. Мы все это видим, и мы понимаем, что мы без них не просто справимся, мы без них заживем просто, а они уже будут завидовать.
Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:
Я не могу не согласиться с тем, что сейчас мы наблюдаем цивилизационную войну, ожесточенную. Лидером одного из лагерей являются США. Те, кто находится в их лагере, безусловно, им подчинены, причем США благополучно превратили войну в способ экономического оздоровления собственного. Не стоит заблуждаться. Нет возможности выстроить свое благополучие на тотальном несчастье всей остальной планеты. Думаю, что ситуация разрешится. Я все-таки в этом смысле надеюсь на лучшее.
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