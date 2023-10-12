Запад был убеждён, что Россия не выстоит в СВО, но картина другая. Почему так?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Тьерри Бадо, депутат парламента Нидерландов, лидер партии «Форум демократии»:

Я надеюсь, что многополярный мир создадут конкурирующие блоки держав, что как следствие может привести к большей свободе для людей в мире. Конкурирующие блоки держав неизбежно будут поддерживать оппозиционные группы в сфере влияния друг друга. Есть замечательная аналогия, я думаю, ее приводит французский философ Токвиль, где он говорит, что если бы Германия была объединена в XVI веке, Мартин Лютер никогда не смог бы стать основателем протестантизма. Внутренние конфликты в Германии между разными князьями, а также с Папой и императором сделали это возможным. Средневековая Европа представляла собой смесь разных сословий и разных регионов, и все конкурировали друг с другом. В результате появилось много свободы. Итак, Мартин Лютер мог просто поехать в другой княжество. Он мог поехать в другую область, и там он был бы под защитой, потому что этот конкретный герцог или этот конкретный принц хотел поддержать врага своего врага. Не так ли? Поэтому я надеюсь, что в многополярном мире вы получите больше свободы.

Надежда Сасс, СТВ:

Запад в лице США был убежден, что Россия не выстоит. СВО для нее станет точкой невозврата. В итоге – совершенно иная картина. Россия переформатировалась, она стала сильнее вместе с Республикой Беларусь в союзе. Нет взаимоотношений, здравомыслящих, адекватных с Европой. Какие проекты реализовываются в Африке, в Арктике, какие взаимоотношения выстраиваются с Китайской Народной Республикой? Мне кажется, через время европейцы будут просить об этом союзе.