Прямой эфир

Арина Соболенко объявила о помолвке с бразильским бизнесменом Франгулисом

04 марта 2026 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Арина Соболенко объявила о помолвке с бразильским бизнесменом Франгулисом-0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила предложение стать женой бразильского бизнесмена, имеющего греческое происхождение, Георгиоса Франгулиса. Об этом стало известно из сообщения первой ракетки мира в социальных сетях.

«You & me, forever 3.3.26» – такую подпись имеет одно из видео. Отношения пары начались в 2024 году. Франгулис – поклонник автогонок, его предпринимательская деятельность сосредоточена на производстве продуктов здорового питания.

На этой неделе Соболенко начнет выступление на турнире WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Фото: Pinterest

# Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
На космодроме Байконур завершили ремонт площадки для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс»
04 марта 2026 08:58

На космодроме Байконур завершили ремонт площадки для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс»

В Аргентине продолжаются протесты из-за трудовой реформы
04 марта 2026 08:36

В Аргентине продолжаются протесты из-за трудовой реформы

США испытали новое вооружение при ударах по Ирану
04 марта 2026 08:28

США испытали новое вооружение при ударах по Ирану