Арина Соболенко объявила о помолвке с бразильским бизнесменом Франгулисом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила предложение стать женой бразильского бизнесмена, имеющего греческое происхождение, Георгиоса Франгулиса. Об этом стало известно из сообщения первой ракетки мира в социальных сетях.

«You & me, forever 3.3.26» – такую подпись имеет одно из видео. Отношения пары начались в 2024 году. Франгулис – поклонник автогонок, его предпринимательская деятельность сосредоточена на производстве продуктов здорового питания.

На этой неделе Соболенко начнет выступление на турнире WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

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