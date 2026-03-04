Солист оркестра Минской милиции исполнил премьеру – песня «Весна» от Сергея Кудрачёва
Мы не перестаем поздравлять наших доблестных стражей порядка с профессиональным праздником – Днем милиции. А какой праздник без музыки?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кудрачев, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы уже без малого 17 лет являетесь солистом духового оркестра ГУВД Мингорисполкома. В чем специфика и есть ли отличие оркестра милицейского от обычного гражданского?
Сергей Кудрачев, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:
Мы заслуженный коллектив Республики Беларусь, духовой оркестр главного управления внутренних дел Мингорисполкома. В нашем коллективе работают профессионалы, люди с высшим образованием – и солисты, и музыканты.
А так как мы относимся к Минской милиции, в первую очередь это дисциплина. А во вторую, то, что наш коллектив всегда сопровождает праздники, спортивные мероприятия, награждения. Это добавляет нашему коллективу бонус, в отличие от остальных коллективов.
Сергей Кудрачев:
Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить от лица главного управления внутренних дел Мингорисполкома, от мужчин заслуженного коллектива оркестра Минской милиции прекрасных наших женщин, женщин в погонах, наших самых-самых стойких, любимых, нежных и внимательных.
В преддверии 8 Марта хотелось бы поздравить всех женщин и сказать, что весна и изменения к лучшему ассоциируются с этим прекрасным праздником, с женщиной, красотой.
А какой может быть подарок от оркестра? Конечно, новая песня, называется «Весна». Премьеру смотрите в видео.