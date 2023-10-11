Вальдемар Гердт: есть надежда, что мы сможем спасти Европу от коллапса
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Естественно, многих немецких политиков, ваших оппонентов, раздражает та социология, которую мы сегодня видим. Безусловно, немецкая пресса испугалась и результатов выборов в Словакии, сказав, что это шаг в прошлое. Как вы прокомментируете эту ситуацию, которая складывается на данный момент и в Германии, и в Словакии?
Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага 19-го созыва:
Слава богу, это дает мне какую-то маленькую надежду, что мы все-таки сможем спасти Европу и вообще европейское пространство, наш общий европейский дом от коллапса, от хаоса, в который нас усиленно тянут, спровоцировав, смоделировав всю эту ситуацию, в которой находится сейчас Германия, все страны. Конечно, имея в руках средства массовой информации, систему образования, все остальные институты влияния и контроля, мультиглобалисты посчитали, что никто и ничто не сможет им сопротивляться. И теперь они понимают, что все-таки природный, натуральный инстинкт человеческий, народный, тяга к самоопределению, к суверенности, к свободе начинает прорываться вверх и эти последние истерические попытки остановить это движение, мы видим, к сожалению, по отношению к моему хорошему другу Тино Хрупалла.
Надежда Сасс:
Видим, что уже господина Фицо окрестили, как его только не назвали, пророссийским, марионеткой Кремля. На самом деле никакого деления нет, это все штампы, нет деления на пророссийских и антироссийских политиков в Европе. Правильнее говорить о самостоятельных игроках, отстаивающих суверенитет, и послушных игроках команды глобалистов, выполняющих волю Вашингтона. Послушаем по этому поводу мнение бывшего премьер-министра Чехии Иржи Парубека.
Иржи Парубек, экс-премьер-министр Чехии:
Все действия правительства указывают на то, что нынешнее чешское правительство больше заботится об Украине, чем о Чехии и чешских гражданах. Более того, я думаю, совершенно очевидно, что наше нынешнее правительство является преданным прислужником американского политического истеблишмента. Сегодня американцы только укрепляют свое влияние на чешское государство. В общем, печальное положение дел, но, к сожалению, так оно и есть. Понятно, что я недоволен положением дел.
Надежда Сасс:
Вальдемар, хотела бы задать вам вопрос касаемо результатов выборов и касаемо поддержки, которую получила «Прогрессивная Словакия», либерально-глобалистская партия. Как вы считаете, как бороться за будущее? Потому как молодежь поддерживает глобалистские проекты.
Вальдемар Гердт:
Это серьезная проблема. Глобалисты не спали все эти годы. Промывка мозгов на уровне, начиная с дошкольного, школьного образования. Оно дает сейчас реальные плоды. Молодое поколение, несмотря на всю абсурдность ситуации, придерживается этих навязанных и вшитых в подсознание доктрин о толерантности, мультиглобальности и прочих вещах. Надо менять доктрину образования обязательно, надо заходить, как заходили во время революции. То есть надо брать опять телеграф и почту. И никуда без этого не деться. Нам надо начинать составлять свои планы воспитания людей. Поэтому я считаю, Россия – один из серьезных примеров, как ковчег последнего времени. Я слышу, здесь какие-то реформы, что и образование реформируем. И то же самое, по этому же пути пойдут все прогрессивные, суверенные государства Европейского союза после его развала.
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