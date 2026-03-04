На космодроме Байконур завершили ремонт площадки для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс»

Россия завершила ремонт поврежденного стартового стола на космодроме Байконур. Речь идет о площадке №31 – ключевой для запусков пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых «Прогресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно она была серьезно повреждена в ноябре, когда стартовал корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним астронавтом NASA. По данным главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, восстановительные работы завершены и первый запуск с обновленной площадки запланирован на 22 марта.