На космодроме Байконур завершили ремонт площадки для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс»
Россия завершила ремонт поврежденного стартового стола на космодроме Байконур. Речь идет о площадке №31 – ключевой для запусков пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых «Прогресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно она была серьезно повреждена в ноябре, когда стартовал корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним астронавтом NASA. По данным главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, восстановительные работы завершены и первый запуск с обновленной площадки запланирован на 22 марта.
Дмитрий Баканов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»:
Завершился полностью восстановительный процесс кабины для 31-й площадки стартовой. Это площадка, которая у нас предназначена для пилотируемой космонавтики. С завтрашнего дня начинаем подготовку к грузовому пуску «Прогресса», назначенного на 22 марта. Конструкции весом порядка 120 тонн были восстановлены и подготовлены в срок за два месяца. Мы обещали сделать это до конца зимы, и мы уложились в срок.
Хотя у России есть и другие космодромы, а на самом Байконуре несколько стартовых комплексов, именно площадка №31 остается единственной, способной обеспечивать регулярные запуски кораблей «Союз» и «Прогресс». Эти миссии критически важны для работы Международной космической станции – от доставки экипажей до снабжения орбитального комплекса. Восстановление стартового стола позволяет сохранить стабильный график запусков и избежать задержек в программе пилотируемых полетов.