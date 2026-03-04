В минской школе работает секция по стрельбе из лука – рассказываем, как этот спорт укрепляет здоровье детей

Проверка на скорость реакции и контроль. В Минской 25-й школе ученики осваивают стрельбу из лука. Секция новая, но уже полюбилась подросткам.

Евгения Кендысь открыла для себя точное мастерство несколько месяцев назад. Решила всерьез заняться активным видом спорта и улучшить физическую подготовку. Стрельба из лука подошла по всем параметрам. Результат не заставил себя долго ждать.