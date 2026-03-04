В минской школе работает секция по стрельбе из лука – рассказываем, как этот спорт укрепляет здоровье детей
Проверка на скорость реакции и контроль. В Минской 25-й школе ученики осваивают стрельбу из лука. Секция новая, но уже полюбилась подросткам.
Евгения Кендысь открыла для себя точное мастерство несколько месяцев назад. Решила всерьез заняться активным видом спорта и улучшить физическую подготовку. Стрельба из лука подошла по всем параметрам. Результат не заставил себя долго ждать.
Евгения Кендысь, стрелок:
Мне папа предложил пойти на стрельбу из лука. Я сходила на пару занятий, мне очень понравилось. После того, как я пришла на занятия, я стала больше уверена в себе, у меня руки стали крепче, я познакомилась со многими удивительными людьми.
В группе до 12 человек. С первых занятий ребята оттачивают правильную технику: стабильная стойка, точное прицеливание, контроль дыхания и слаженность действий – главные секреты успешного выстрела.
Стрельба из лука не просто зрелищна, но и полезна для здоровья. Такая физическая нагрузка, отличная профилактика и коррекция сколиоза. При натяжении тетивы задействуются мышцы кора, спины и плеч.
Ольга Якушик, директор ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:
В этом учебном году мы впервые открыли объединение по интересам – стрельба из лука, так как у нас есть специальное помещение тира. Анализируя, какие виды спорта являются олимпийским видом, пришли к выводу, что не хватает нам именно такого вида спорта.
Кружок посещают только учащиеся нашей школы, но на следующий учебный год мы планируем расширить спектр и пригласить ребят из всего микрорайона, даже тех, которые учатся в близлежащих школах.
Подробности в видео.