США испытали новое вооружение при ударах по Ирану

США испытали новое вооружение во время ударов по Ирану. Об этом сообщают европейские СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их данным, дальность полета боеприпаса позволяет наносить высокоточные удары на большие расстояния с территории почти любой ближневосточной страны-союзника США. Кроме того, мобильность наземной пусковой установки обеспечивает скрытность перемещения, внезапность удара и безопасный отход. Это делает ее не менее грозным оружием чем корабли и самолеты. А новейшая система навигации позволяет действовать даже при отсутствии сигнала спутника.