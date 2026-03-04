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США испытали новое вооружение при ударах по Ирану

04 марта 2026 08:28
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США испытали новое вооружение во время ударов по Ирану. Об этом сообщают европейские СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США испытали новое вооружение при ударах по Ирану-2

По их данным, дальность полета боеприпаса позволяет наносить высокоточные удары на большие расстояния с территории почти любой ближневосточной страны-союзника США. Кроме того, мобильность наземной пусковой установки обеспечивает скрытность перемещения, внезапность удара и безопасный отход. Это делает ее не менее грозным оружием чем корабли и самолеты. А новейшая система навигации позволяет действовать даже при отсутствии сигнала спутника. 

Ожесточенные бои также вспыхнули на границе Афганистана и Пакистана – читайте здесь.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке # США

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