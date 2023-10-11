Дудкин: немцы категорически против военной эскалации в отношении России

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Глобалистские элиты, эти устрашающие кракены, понимают, к чему это идет? Они понимают, что они проигрывают?

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Тот факт, что «Альтернатива для Германии» занимает в рейтинге вторую позицию, безусловно, факт обнадеживающий. Но при этом я бы этот мейнстрим не стал полностью ассоциировать только с ситуацией внутриполитической в Германии, потому что главным фактором, влияющим на европейские мейнстримы политические, военно-политические, является ситуация на поле боя, на полях Украины. То, что происходит сейчас на фронтах, на всех оперативно-стратегических направлениях, – это эффективность нашей активной обороны в Жуковском стиле. Перемалывание врага, уничтожение всех видов вундерваффе, которые поставлены были в Украину всеми сателлитами Запада и всех этих бенефициаров. От Леопардов-2 А6-й модификации до всех этих САУ, которые производят и словаки, и чехи в том числе, и всех этих самолетов, которые интегрированные с бомбами управляемыми, планирующими, корректируемыми от боинга. Все эти платформы все равно уничтожаются. Не сразу, так постепенно, поэтому то, что происходит там, – это очевидное зеркальное отражение того, что происходит на поле боя. А на поле боя происходит то, что «Альтернатива для Германии» стала в рейтинге второй. Вот что происходит, это все нужно ассоциировать, все взаимосвязано. То же самое Словакия избранием Фицо доказывает тот мейнстрим, те запросы европейского общества, которые, в принципе, связаны еще с миграционными процессами, потому что чехи в Праге, в Братиславе в том числе, устали от украиноцентризма. То же самое немцы и то же самое поляки.

Надежда Сасс:

Знаете, как немецкая пресса прокомментировала результаты выборов в Словакии? Они утверждают, что это шаг в прошлое, теперь надо опасаться, что этот шаг повторится и в Германии. Недовольство правящей элиты наблюдается во всех странах. Некоторые депутаты «Альтернативы для Германии», с которыми мы поддерживаем дружеские взаимоотношения, утверждают, что уже ХДС некоторые из их постулатов переняли себе, потому как понимают, а как же обеспечить поддержку электората.

Владимир Ераносян:

Когда Олег сказал фразу «окно возможностей ждать», я бы здесь открыл все-таки другое окно. Окно холодильника, дверь. Когда они дверь холодильника открывают и понимают, что они тратят в супермаркетах денег на порядок больше, чем они делали это раньше, это должно так же повлиять. Это как второй фактор после ситуации на поле боя. Немцам разрешили, кость бросили с барского плеча заниматься кольцевым обменом. Они не смогут компенсировать те убытки, что они теряют от потери автопрома своего, от деиндустриализации Германии тем, что им разрешили продать шесть гаубиц. Надежда Сасс:

Кстати, не только о Германии можно сказать – и во Франции растет уровень поддержки Марин Ле Пен. Я думаю, что это еще аукнется многим представителем глобалистских элит, потому как конкурент существенный, общество недовольно и уровнем в жизни, и тем, как распределяются ресурсы государства.