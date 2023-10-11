Дудкин: немцы категорически против военной эскалации в отношении России
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Глобалистские элиты, эти устрашающие кракены, понимают, к чему это идет? Они понимают, что они проигрывают?
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Тот факт, что «Альтернатива для Германии» занимает в рейтинге вторую позицию, безусловно, факт обнадеживающий. Но при этом я бы этот мейнстрим не стал полностью ассоциировать только с ситуацией внутриполитической в Германии, потому что главным фактором, влияющим на европейские мейнстримы политические, военно-политические, является ситуация на поле боя, на полях Украины. То, что происходит сейчас на фронтах, на всех оперативно-стратегических направлениях, – это эффективность нашей активной обороны в Жуковском стиле.
Перемалывание врага, уничтожение всех видов вундерваффе, которые поставлены были в Украину всеми сателлитами Запада и всех этих бенефициаров. От Леопардов-2 А6-й модификации до всех этих САУ, которые производят и словаки, и чехи в том числе, и всех этих самолетов, которые интегрированные с бомбами управляемыми, планирующими, корректируемыми от боинга. Все эти платформы все равно уничтожаются. Не сразу, так постепенно, поэтому то, что происходит там, – это очевидное зеркальное отражение того, что происходит на поле боя. А на поле боя происходит то, что «Альтернатива для Германии» стала в рейтинге второй. Вот что происходит, это все нужно ассоциировать, все взаимосвязано.
То же самое Словакия избранием Фицо доказывает тот мейнстрим, те запросы европейского общества, которые, в принципе, связаны еще с миграционными процессами, потому что чехи в Праге, в Братиславе в том числе, устали от украиноцентризма. То же самое немцы и то же самое поляки.
Надежда Сасс:
Знаете, как немецкая пресса прокомментировала результаты выборов в Словакии? Они утверждают, что это шаг в прошлое, теперь надо опасаться, что этот шаг повторится и в Германии. Недовольство правящей элиты наблюдается во всех странах. Некоторые депутаты «Альтернативы для Германии», с которыми мы поддерживаем дружеские взаимоотношения, утверждают, что уже ХДС некоторые из их постулатов переняли себе, потому как понимают, а как же обеспечить поддержку электората.
Владимир Ераносян:
Когда Олег сказал фразу «окно возможностей ждать», я бы здесь открыл все-таки другое окно. Окно холодильника, дверь. Когда они дверь холодильника открывают и понимают, что они тратят в супермаркетах денег на порядок больше, чем они делали это раньше, это должно так же повлиять. Это как второй фактор после ситуации на поле боя. Немцам разрешили, кость бросили с барского плеча заниматься кольцевым обменом. Они не смогут компенсировать те убытки, что они теряют от потери автопрома своего, от деиндустриализации Германии тем, что им разрешили продать шесть гаубиц.
Надежда Сасс:
Кстати, не только о Германии можно сказать – и во Франции растет уровень поддержки Марин Ле Пен. Я думаю, что это еще аукнется многим представителем глобалистских элит, потому как конкурент существенный, общество недовольно и уровнем в жизни, и тем, как распределяются ресурсы государства.
Юрий Дудкин, политический и военный эксперт:
Немцы в основной своей массе категорически против военной эскалации в отношении России. То есть здесь все-таки еще где-то на подкорке есть память о том, сколько немцев погибло в годы Второй мировой войны и по чьей вине это случилось. Немцы прекрасно это помнят. Хотя власти вразрез общественному мнению действует абсолютно неадекватно.
Да, действительно, немцы уже почувствовали разницу между канцлером Шредером, между канцлером Колем, между канцлером Меркель и между канцлером Шольцем. На сегодня, как и ранее, в Германии нет своих золотовалютных резервов. Они находятся все в Соединенных Штатах Америки. И немцы также об этом знают, о том, что Германия не суверенна в принятии каких-либо даже экономических решений, экономических революций. Об этом тоже немцам известно.
Сегодня по всей Германии, особенно в тех, где будут проходить сейчас земельные выборы, – в Гессене и в Баварии. По всей Германии идут антивоенные митинги, начиная от больших городов и заканчивая маленькими городами. Везде настроен немецкий народ, чтобы эскалация, которая по вине Соединенных Штатов (не все, правда, так считают, многие обвиняют в том числе и Путина, давайте будем откровенны). Тем не менее немцы говорят: лучше худой мир, нежели хорошая война. И против войны сегодня выступает подавляющее большинство людей в Европе, в том числе в Германии.
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