В Бишкеке проходит Совет министров иностранных дел СНГ

Беларусь максимально задействует потенциал межгосударственных интеграционных объединений, таких как ШОС, ЕАЭС и СНГ. Саммит глав Содружества Независимых Государств предваряет Совет министров иностранных дел СНГ. Заседание проходит в Бишкеке сегодня, 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркивает Президент, СНГ продолжает динамично развиваться, обеспечивая условия для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества стран-участниц. Вместе с тем для экономической консолидации Евразии следует усилить сотрудничество региональных интеграций.
В 2023 году в СНГ председательствует Кыргызстан. Беларусь на встрече представляет Сергей Алейник. В Бишкеке руководители министерств иностранных дел обмениваются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсуждают многоплановое сотрудничество в формате Содружества. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в начале заседания в узком составе заявил, что проект повестки дня мероприятия включает 20 вопросов. Ожидается, что будет одобрен проект совместных заявлений по ряду важных международных тем, которые передадут на рассмотрение лидеров стран СНГ уже завтра, 13 октября. Руководители МИД также утвердят план консультаций на 2024 год. Особое внимание наращиванию взаимодействия в правоохранительной, культурной, гуманитарной сферах, а также расширению международных связей.
«Наши друзья и партнеры». Посол Беларуси в Кыргызстане рассказал о перспективах сотрудничества стран.