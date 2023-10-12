В Бишкеке проходит Совет министров иностранных дел СНГ

Беларусь максимально задействует потенциал межгосударственных интеграционных объединений, таких как ШОС, ЕАЭС и СНГ. Саммит глав Содружества Независимых Государств предваряет Совет министров иностранных дел СНГ. Заседание проходит в Бишкеке сегодня, 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Президент, СНГ продолжает динамично развиваться, обеспечивая условия для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества стран-участниц. Вместе с тем для экономической консолидации Евразии следует усилить сотрудничество региональных интеграций.