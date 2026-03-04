Во Фрунзенском районе провели кулинарный мастер-класс для детей с особенностями развития
Ароматно, вкусно и по-домашнему. Весна в Минске начинается с манящего шлейфа горячих сырников и блинчиков. В ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Фрунзенского района – настоящий кулинарный взрыв. Ребята не просто учились готовить, они создавали собственное солнце.
Десять особенных шеф-поваров и их родители собрались, чтобы приручить непослушное тесто. Смотрите, как румянятся сырники. Каждый, как маленькое солнышко. А блинчики летают по сковородке так ловко, что позавидуют любой ресторан. Последний штрих – добавить ярких красок, фрукты, ягоды, улыбки, капля вдохновения.
Кулинарные навыки для особенных ребят – важный шаг к самостоятельности, а их улыбки за общим столом – лучший способ напомнить, что каждый человек талантлив. Когда на одной кухне столько тепла – любое дело по плечу.
Валентина Бурдыс, председатель первичной организации Фрунзенского района г. Минска МГО ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:
У нас сегодня были наши дети, и они учились готовить. После окончания приготовления они все вместе, сообща, пили травяной чай с блинчиками и сырниками. Было очень весело, интересно, здорово. Ребятам очень понравилось.
Подробности в видео.