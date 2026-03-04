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Во Фрунзенском районе провели кулинарный мастер-класс для детей с особенностями развития

04 марта 2026 09:11
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Ароматно, вкусно и по-домашнему. Весна в Минске начинается с манящего шлейфа горячих сырников и блинчиков. В ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Фрунзенского района – настоящий кулинарный взрыв. Ребята не просто учились готовить, они создавали собственное солнце. 

Во Фрунзенском районе провели кулинарный мастер-класс для детей с особенностями развития -2

Десять особенных шеф-поваров и их родители собрались, чтобы приручить непослушное тесто. Смотрите, как румянятся сырники. Каждый, как маленькое солнышко. А блинчики летают по сковородке так ловко, что позавидуют любой ресторан. Последний штрих – добавить ярких красок, фрукты, ягоды, улыбки, капля вдохновения. 

Во Фрунзенском районе провели кулинарный мастер-класс для детей с особенностями развития -4

Кулинарные навыки для особенных ребят – важный шаг к самостоятельности, а их улыбки за общим столом – лучший способ напомнить, что каждый человек талантлив. Когда на одной кухне столько тепла – любое дело по плечу. 

Во Фрунзенском районе провели кулинарный мастер-класс для детей с особенностями развития -6

Валентина Бурдыс, председатель первичной организации Фрунзенского района г. Минска МГО ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:
У нас сегодня были наши дети, и они учились готовить. После окончания приготовления они все вместе, сообща, пили травяной чай с блинчиками и сырниками. Было очень весело, интересно, здорово. Ребятам очень понравилось. 

Подробности в видео

# Государственная социальная политика # Дети

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