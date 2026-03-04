В Аргентине продолжаются протесты из-за трудовой реформы

В Аргентине не утихают протесты из-за скандальной трудовой реформы, которая расширяет права работодателей, упрощает правила увольнения сотрудников и вводит серьезные ограничения на проведение забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие профсоюзы страны подали коллективный иск в Верховный суд с требованием проверить законность нововведений. Тысячи аргентинцев вышли на митинг в поддержку этой инициативы. Люди стремятся защитить свои трудовые права. Протестующие заявляют, что акции будут продолжаться и набирать масштаб до тех пор, пока власти не отзовут законопроект.