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В Аргентине продолжаются протесты из-за трудовой реформы

04 марта 2026 08:36
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В Аргентине не утихают протесты из-за скандальной трудовой реформы, которая расширяет права работодателей, упрощает правила увольнения сотрудников и вводит серьезные ограничения на проведение забастовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине продолжаются протесты из-за трудовой реформы-2

Крупнейшие профсоюзы страны подали коллективный иск в Верховный суд с требованием проверить законность нововведений. Тысячи аргентинцев вышли на митинг в поддержку этой инициативы. Люди стремятся защитить свои трудовые права. Протестующие заявляют, что акции будут продолжаться и набирать масштаб до тех пор, пока власти не отзовут законопроект.

# Новости Аргентины # Акции протеста

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