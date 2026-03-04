Весна в городе М – прайм-эра наступила? Узнали, что будет в тренде

Этот комбинезон нашла на «Ждановичах». Идея понравилась – от принцессы Дианы. Я посмотрела, как она отдыхала в горах, посмотрела из ретро-журналов. Там как раз такие чепчики были. Я подумала, почему бы не адаптировать под нашу моду, и связала.