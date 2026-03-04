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Весна в городе М – прайм-эра наступила? Узнали, что будет в тренде

04 марта 2026 09:07
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Этот комбинезон нашла на «Ждановичах». Идея понравилась – от принцессы Дианы. Я посмотрела, как она отдыхала в горах, посмотрела из ретро-журналов. Там как раз такие чепчики были. Я подумала, почему бы не адаптировать под нашу моду, и связала. 

Весна в городе М – прайм-эра наступила? Узнали, что будет в тренде-2

На экозамшу, я думаю, тоже будет тренд. По цветам – белоснежно-белый. Плюс голубые оттенки, baby blue и все в этом духе. 

Подробнее смотрите в видео.

# Мода

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