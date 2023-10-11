Может ли Беларусь стать антиглобалистским локомотивом и какова роль Сороса в миграционном кризисе?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы считаете, может ли Беларусь выступать определенным локомотивом антиглобалистских идей?
Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:
Да, безусловно, как генератор идеи в этой области. Несмотря на то, что наша страна достаточно невелика и, прямо скажем, ее глобальное влияние не сопоставимо с влиянием США или Евросоюза, тем не менее генератором идей безусловно быть может. И насколько я понимаю, тот же антисоросовский пафос распространился достаточно широко, пустил корни, к примеру, в Венгрии, где премьер-министр Орбан ведет самую активную борьбу против соросизма.
Я бы сказал, что роль Сороса в миграционном кризисе в Европе, ведь именно НГО, поддерживаемый Соросом, обеспечивает беспрепятственный маршрут из Африки в южные страны Евросоюза. Роль Сороса во всем этом хаосе миграционном тоже понемногу начинает всплывать. Об этом заговорили в Германии, к примеру, в той же Франции. То есть понимание роли Сороса в насаждении деструктивной идеологии становится все более очевидно. Подозреваю, что роль Беларуси в этой области была далеко не последней.
Надежда Сасс:
Могли бы ранее предположить, что реакции на глобалистские либеральные проекты, что нет границ, нет пола, нет религии, человек – сам создатель себя, сам свой криэйтер. Настроения меняются, «правые» партии начинают получать достаточно весомую поддержку. То есть это контрреакция на навязываемые вещи?
Олег Романов:
Это почти наверняка можно полагать инстинктом самосохранения. Дело в том, что глобалистские нарративы предполагают не просто полное упразднение государства, но и полное упразднение локального самоуправления, национального самоуправления. Мы видим, что в этом направлении предпринимаются совершенно чудовищные усилия.
В будущем году нам грозят принятием некого антипандемийного соглашения, которое полностью лишит национальные правительства, подписавшие это соглашение, всякой власти. Чрезвычайное положение на территории этих государств будет объявляться ВОЗ. Мы видим, что глобализм приобретает все более чудовищные, античеловеческие, антигуманные формы. Трансгуманизм начинает сорить в качестве гуманитарной идеологии.
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