Может ли Беларусь стать антиглобалистским локомотивом и какова роль Сороса в миграционном кризисе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы считаете, может ли Беларусь выступать определенным локомотивом антиглобалистских идей?

Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:

Да, безусловно, как генератор идеи в этой области. Несмотря на то, что наша страна достаточно невелика и, прямо скажем, ее глобальное влияние не сопоставимо с влиянием США или Евросоюза, тем не менее генератором идей безусловно быть может. И насколько я понимаю, тот же антисоросовский пафос распространился достаточно широко, пустил корни, к примеру, в Венгрии, где премьер-министр Орбан ведет самую активную борьбу против соросизма. Я бы сказал, что роль Сороса в миграционном кризисе в Европе, ведь именно НГО, поддерживаемый Соросом, обеспечивает беспрепятственный маршрут из Африки в южные страны Евросоюза. Роль Сороса во всем этом хаосе миграционном тоже понемногу начинает всплывать. Об этом заговорили в Германии, к примеру, в той же Франции. То есть понимание роли Сороса в насаждении деструктивной идеологии становится все более очевидно. Подозреваю, что роль Беларуси в этой области была далеко не последней.