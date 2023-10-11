«Наши друзья и партнёры». Посол Беларуси в Кыргызстане рассказал о перспективах сотрудничества стран

Бишкек готовится принять Саммит СНГ. Очередное заседание Совета глав государств Содружества пройдет в предстоящую пятницу 13-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вряд ли стоит строить мрачные прогнозы по этому поводу. Да, не секрет – есть еще пласт нерешенных вопросов в Содружестве, но интеграционные связи надо укреплять. И более активно. Об этом не раз говорил Президент Беларуси. Евгений Пустовой с подробностями из Кыргызстана.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Бишкек готовится к важному политическому мероприятию. Здесь пройдет Саммит СНГ, а в преддверии его – встреча глав внешнеполитических ведомств Содружества. Из-за обилия кортежей в городе даже отменены занятия в университетах и школах, так что самыми радостными и веселыми здесь будут, как всегда, молодые люди.

Беззаботная атмосфера – реакция на хорошую погоду. У нас такая в мае. А вот один из основных вопросов повестки на встрече глав государств СНГ – похолодание геополитического климата. Президенты подпишут заявление о международных отношениях в многополярном мире. Этот вопрос, как и поддержка русского языка как средства межнационального общения, уже согласованы. Осталось завизировать главам государств.

Кстати, именно Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал и об общем наследии русской культуры, и о важности русского языка. Существует навязанная идея, мол, русский язык – метод культурной экспансии Кремля. Но никто не замечает засилье англицизмов. Вот, например, и сам Кыргызстан, как и другие страны постсоветской Азии, между евразийской повесткой и западным политическим влиянием. Здесь есть и милиция, и полиция – с какой стороны почитать. Такой он, многополярный фарватер.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

Они, как Центральная Азия, как Азия вообще, хотят дружить со всеми, хотят иметь выгоду в отношениях со всеми странами. Это не значит, что они отворачиваются от нас. На сегодня, если брать в привязке к Кыргызстану, такого сказать нельзя. А Кыргызстан понимает свою выгоду и в ЕАЭС, понимает свою выгоду и в сотрудничестве со странами СНГ. Яркий пример того, что только по официальным данным миллион граждан Кыргызстана работает в России. Это для них большое подспорье. Около 30 % денежных переводов – это бюджет Кыргызстана, это очень много. Трудно повлиять на них в этом вопросе, склонить к каким-то, как модно сейчас говорить, западным ценностям, которые не в нашей культуре, не в нашем воспитании. Тем более здесь, в Средней Азии, с учетом их вероисповедания, их почитания старших в семье, передачи из поколения в поколение традиций, я сегодня пока бы не опасался за проблему, что они смотрят больше на Запад, чем на нас. Я думаю, что они наши друзья, наши партнеры. И в перспективе они тоже будут с нами. Гайдукевич: Беларусь всегда будет работать на то, чтобы искать пути взаимодействия в СНГ. Подробнее.

Быть смелее и заметнее в геополитике СНГ всегда призывает наш Президент. Впрочем, как и конкретнее в экономических проектах. Сейчас время Азии и новых возможностей – это цитаты белорусского лидера. Вроде услышали и проснулись от морока надежд на благотворительность европейского инвестора.

Андрей Страчко:

С учетом того, что были введены санкции против Республики Беларусь, конечно, востребованность рынка Центральной Азии и в том числе Кыргызстана возросла. Почему? Во-первых, мы с ними в ЕАЭС, барьеров в торговле у нас никаких нет, мы друг против друга никаких санкций не применяем. Потенциал, который есть у нас в ЕАЭС, был не полностью задействован. На сегодня наши предприятия с интересом смотрят на Кыргызстан и как на потенциальный рынок для поставки своих товаров, продуктов питания, машин. Для них это тоже интерес. При этом Кыргызстан, понимая свою выгоду как логистического центра в Центральной Азии, тоже пытается использовать эту ситуацию, чтобы построить здесь логистические центры на границе с Китаем, с Узбекистаном, под Бишкеком, чтобы аккумулировать определенное количество товаров. Белорусских, российских, других товаров, которые могли бы потом распределяться по странам ЕАЭС либо по другим странам Центральной Азии. Поэтому такие перспективы интересны и для кыргызстанцев, и для нас. Хотим воспользоваться возможностью, чтобы как можно больше нарастить свой товарооборот. Соответственно, кыргызстанцы тоже ищут свою выгоду и получают ее. Я думаю, для них это интересно.

Вверх цифры товарооборота подняли лифты. Их покупают и готовыми, и машинокомплектами. В перспективе – сборочное производство. Мы поставляем сюда мозги и начинку, а кабины будут собирать уже сами киргизы. Вот она – практическая кооперация. Тем более рынок огромный. Наши лифты подходят для замены советских аналогов, а современные модели – для элитных новостроек. Лукашенко: «Отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Все начинается с экономики». Читать здесь.