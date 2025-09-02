Аграрии Минской области начали массовую уборку кукурузы на силос

В Минской области начался один из самых важных этапов кормозаготовительной кампании – аграрии начали массовую уборку кукурузы на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под эту культуру в регионе отведали более 300 тысяч гектаров. Чтобы успеть собрать всё в оптимальные сроки, каждый день в поля выходят более 200 мехотрядов. Как идут работы и повлияла ли на кукурузу летняя непогода – узнавала Алина Мычко.

Аккуратно срезать кукурузу, измельчить ее и погрузить в идущий рядом прицеп – работа непростая, требует внимания и сосредоточенности. Для Владимира Михалецкого дело привычное. Это его седьмая кампания; после жатвы зерновых пересел за руль новенького кормоуборочного комбайна. В этом сезоне собрал уже более тысячи тонн кукурузы. Владимир Михалецкий, тракторист сельхозпредприятия «Литвяны-Агро»:

Я сам из Украины приехал, в 2015 году это было. Уже живу здесь 11 лет. Так и работаем здесь, на месте. И с 7 утра приходим, обслуживаем, заправляемся – и в поле.

Кукуруза в этом году созревает с опозданием. Повлияли дожди и нетипично низкие для лета температуры. Оттого сроки уборки сместились на две, где-то и на три недели. Зато радует урожайность. На сельхозпредприятии этот показатель – более 330 центнеров с гектара. На 70 больше, чем в 2024 году. В Беларуси собрано около 8,5 млн тонн зерна – как проходит жатва?