Аграрии Минской области начали массовую уборку кукурузы на силос
В Минской области начался один из самых важных этапов кормозаготовительной кампании – аграрии начали массовую уборку кукурузы на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под эту культуру в регионе отведали более 300 тысяч гектаров. Чтобы успеть собрать всё в оптимальные сроки, каждый день в поля выходят более 200 мехотрядов.
Как идут работы и повлияла ли на кукурузу летняя непогода – узнавала Алина Мычко.
Аккуратно срезать кукурузу, измельчить ее и погрузить в идущий рядом прицеп – работа непростая, требует внимания и сосредоточенности. Для Владимира Михалецкого дело привычное. Это его седьмая кампания; после жатвы зерновых пересел за руль новенького кормоуборочного комбайна. В этом сезоне собрал уже более тысячи тонн кукурузы.
Владимир Михалецкий, тракторист сельхозпредприятия «Литвяны-Агро»:
Я сам из Украины приехал, в 2015 году это было. Уже живу здесь 11 лет. Так и работаем здесь, на месте. И с 7 утра приходим, обслуживаем, заправляемся – и в поле.
Кукуруза в этом году созревает с опозданием. Повлияли дожди и нетипично низкие для лета температуры. Оттого сроки уборки сместились на две, где-то и на три недели. Зато радует урожайность. На сельхозпредприятии этот показатель – более 330 центнеров с гектара. На 70 больше, чем в 2024 году.
В Беларуси собрано около 8,5 млн тонн зерна – как проходит жатва?
Наталья Дейчик, директор сельхозпредприятия «Литвяны-Агро»:
И погода поспособствовала, и наша кукуруза получила все питательные вещества, которые ей были необходимы. Мы в этом году увеличили посевные площади кукурузы на 100 гектар, чтобы больше оставить кукурузы на зерно. И те площади, которые мы всегда убирали на силос, оставить на силос.
Аграрии Минщины планируют заготовить более 4 миллионов тонн кукурузного силоса – когда приступят к уборке? Смотрите в видео.