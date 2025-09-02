Что чувствует молодой учитель в деревенской школе? Узнали до премьеры, о чём будет фильм «Классная»

Ленту «Классная» от «Беларусьфильма» увидели журналисты и блогеры. Закрытый показ состоялся 2 сентября в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На экране – история молодой учительницы, которая закончила педагогический вуз и попала по распределению в агрогородок. Для нее найти общий язык со старшеклассниками оказалось задачей со звездочкой. Сюжет фильма помогает взглянуть на профессию учителя с другой стороны. Удалось ли добиться правдоподобности и не обмануть кинозрителя – репортаж Глеба Прокофьева.

Больше трех десятков съемочных дней. С февраля по май. За это время съемочная группа побывала на множестве локаций. Каждую из них выбирали детально. Как и музыкальное сопровождение к эпизодам картины. В 92-х минутах фильма – 50 минут оригинальной музыки, которая писалась под определенные сцены.

По сюжету ленты молодой педагог Татьяна по распределению приезжает работать учителем в сельскую школу. Там ее назначают классным руководителем. Одиннадцатиклассников всего лишь семь человек. Но найти подход к каждому из них сразу не удается. Одна из школьниц – Даша.

Мария Налецкая, исполнительница роли 11-классницы в фильме:

Даша – все-таки она стервозная девчонка, она как бы не сильно приветливо относится ко всяким новеньким, в том числе и к нашей новой классной руководительнице, но мы все узнаем.

Ее одноклассник Вадим. Молодой человек готов наладить отношения с классной, но из-за своей слабохарактерности не смог убедить в этом других ребят.

Милен Кланюк, исполнитель роли 11-классника в фильме:

Над персонажем работал я сам. То есть я сам как бы накидывал, придумывал какие-то черты, характерные для этого персонажа. Я его представлял как романтика, очень душевного, очень доброго, сочувственного человека, который, опять-таки, готов помогать друзьям, который может поддержать в трудную минуту, который следует за коллективом. Этот персонаж, он все-таки, наверное, отличается от меня в жизни.