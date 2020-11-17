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Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове

17 ноября 2020 18:41
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Новости Молдовы. Избирательная кампания в Молдове проходила достаточно напряженно, но без серьезных нарушений. Такое заявление сделал глава Европейской наблюдательной миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове-1

В связи с пандемией большинство сотрудников следили за выборами удаленно, однако небольшое количество специалистов находились в стране. Они продолжат отслеживать заключительный этап электорального процесса.

Во втором туре голосования экс-премьер Майя Санду заручилась поддержкой почти 58 % избирателей.

Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове-4

С победой на выборах президента Майю Санду поздравил Александр Лукашенко, отметив, что опыт, накопленный Минском и Кишиневом в различных сферах, будет востребован для дальнейшего развития обеих стран.

# Беларусь-Молдова # Майя Санду # Александр Лукашенко # Фотофакт

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