Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове

Новости Молдовы. Избирательная кампания в Молдове проходила достаточно напряженно, но без серьезных нарушений. Такое заявление сделал глава Европейской наблюдательной миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с пандемией большинство сотрудников следили за выборами удаленно, однако небольшое количество специалистов находились в стране. Они продолжат отслеживать заключительный этап электорального процесса. Во втором туре голосования экс-премьер Майя Санду заручилась поддержкой почти 58 % избирателей.