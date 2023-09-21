Юрий Дудкин: в Армении существует самое крупное посольство США среди всех стран СНГ

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Неоднократно примирить противоборствующие стороны участников любого конфликта... Мы говорим и об Украине, сегодня о Нагорном Карабахе, всегда старается лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко. Давайте услышим его прямую речь прямо сейчас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И азербайджанцы, и армяне – это родные. Вот как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай. А сейчас все усложнилось. Не можем мы спокойно смотреть, когда у нас на пространстве ОДКБ конфликты. Их надо решать. От них нельзя уходить, они сложные. Это наши братья там, мы в одном государстве жили. Поэтому их надо решать. Ради Бога, не ссорьтесь друг с другом. Нам еще будет возможность поссориться со многими. Вы видите, как нас пытаются растащить. Не буду конкретизировать. Надежда Сасс:

Пытаются растащить. Это действительно, это ключевая задача сегодняшнего Запада.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Глава государства, как всегда, может четко, емко и лаконично объяснить любую ситуацию. Я думаю, более значимые слова, наверное, произнести в этой ситуации было бы достаточно сложно. Но что мы, что Российская Федерация как наш ближайший союзник и как главный игрок в регионе, находится сейчас в самом сложном положении. Это ситуация, при которой Россия в любом случае будет вынуждена чем-то жертвовать. Посмотрите, я уверен, что впереди будет такое количество провокаций, связанных именно с втягиванием России, показать то, что Россия никаким образом не реагирует в своем регионе и не действует так, как бы могло действовать государство, сверхдержава. А еще дальше будешь ждать какой-нибудь Совет безопасности, обязательно, где нужно будет проголосовать. Вы за кого, за красивых или за умных, как обычно это любят представить, Россия будет вынуждена. Если ты проголосуешь против какой-то страны, о чем говорил глава государства, то значит, против или армян, или азербайджанцев. Надежда Сасс:

Еще недавно мы говорили об обострении в Косово, это все болезненные точки, Запад снова будет делать на этом акцент. Андрей Богодель:

Вот мы говорили, что там карты, какие, как они разложены и так далее. Да, есть эта колода карт. Козырной туз там Россия. Вот в чьих руках окажется, на чьей стороне окажется этот козырной туз, тот и победит. Не зря Эрдоган пулей прилетел в Москву на встречу с главой государства. Я очень сильно сомневаюсь, что так его волнует зерновая сделка.