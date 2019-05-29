Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу на высшем уровне

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза. Встреча прошла в столице Казахстана Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время выступления Александр Лукашенко подчеркнул, что пять лет назад был сделан действительно решительный шаг. Сегодня главное сохранить достигнутое и приумножить. Тем более свою эффективность, несмотря на молодой возраст, союз доказал. Из года в год растет уровень взаимной торговли. Также удалось погасить инфляционные риски и взять под контроль занятость населения.

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По итогам встречи состоялась церемония подписания документов. Принято совместное заявление по случаю пятилетия союза, подписан международный договор о формировании общего рынка электроэнергии.