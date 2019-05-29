Президент Беларуси о новой должности Назарбаева: «Не надо думать, что это подарок человеку»
Новости Беларуси. На саммите ЕАЭС решено усилить позиции объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для этого даже учредили новую должность. Нурсултан Назарбаев – автор идеи создания ЕАЭС и первый президент Казахстана – стал Почетным Председателем Высшего Евразийского экономического совета. И вопрос не только в личности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов, они серьезно работали с ним, когда он был президентом, и нам нельзя это потерять. На заседании в узком составе я предложил, чтобы Нурсултан занялся в том числе и ревизией того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе, начиная от кадров, состава нашей комиссии, и заканчивая стратегическими направлениями деятельности. Здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не надо думать, что это подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня он ушел. Мы из него еще очень многое можем выжать положительного для нашего союза.
Никаких церемоний вступления в новую должность не предполагалось. Нурсултан Назарбаев сразу включился в рабочий процесс. Почетный председатель отметил, что нужно развивать внутрисоюзный импорт. Для этого предложили создать отдельную рабочую группу.
Нурсултан Назарбаев, Почётный Председатель Высшего Евразийского экономического совета:
Мы должны составить такую группу людей, которая проанализирует и скажет: «Молоко производится в Беларуси, в России, пшеница – в Казахстане». Даже для военных одежду мы импортируем, позор просто. Видите, какие есть возможности для расширения рынком, зарабатывания денег и предоставление рабочих мест. Поэтому мы должны подумать.
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