Президент Беларуси о новой должности Назарбаева: «Не надо думать, что это подарок человеку»

Новости Беларуси. На саммите ЕАЭС решено усилить позиции объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся Для этого даже учредили новую должность. Нурсултан Назарбаев – автор идеи создания ЕАЭС и первый президент Казахстана – стал Почетным Председателем Высшего Евразийского экономического совета. И вопрос не только в личности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов, они серьезно работали с ним, когда он был президентом, и нам нельзя это потерять. На заседании в узком составе я предложил, чтобы Нурсултан занялся в том числе и ревизией того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе, начиная от кадров, состава нашей комиссии, и заканчивая стратегическими направлениями деятельности. Здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не надо думать, что это подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня он ушел. Мы из него еще очень многое можем выжать положительного для нашего союза.

Никаких церемоний вступления в новую должность не предполагалось. Нурсултан Назарбаев сразу включился в рабочий процесс. Почетный председатель отметил, что нужно развивать внутрисоюзный импорт. Для этого предложили создать отдельную рабочую группу.