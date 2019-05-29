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Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах

29 мая 2019 11:42
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Новости Беларуси. Избирательные участки во время предстоящих парламентских выборов в Беларуси оборудуют местами для голосования людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах-1

29 мая на заседании Центризбиркома обсудили ряд организационных вопросов. Утверждены методические пособия и порядок проведения тренингов для участковых избирательных комиссий. Когда именно начнется избирательная кампания, станет известно после того, как Президент утвердит дату проведения выборов.

Ермошина: «Производство и политику не путают». Почему стоит отказаться от выдвижения кандидатов от трудовых коллективов?

Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Если мы говорим о выборах, предположим, 3 и 7 ноября, это может быть конец июля. Если мы говорим о выборах 17 ноября, то это может быть первая декада августа.

Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах-7

Центризбирком утвердил сегодня и среднюю численность избирателей на округ. Она составляет почти 63 тысячи человек.

Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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