Центризбирком утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах

Новости Беларуси. Избирательные участки во время предстоящих парламентских выборов в Беларуси оборудуют местами для голосования людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 мая на заседании Центризбиркома обсудили ряд организационных вопросов. Утверждены методические пособия и порядок проведения тренингов для участковых избирательных комиссий. Когда именно начнется избирательная кампания, станет известно после того, как Президент утвердит дату проведения выборов. Ермошина: «Производство и политику не путают». Почему стоит отказаться от выдвижения кандидатов от трудовых коллективов?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если мы говорим о выборах, предположим, 3 и 7 ноября, это может быть конец июля. Если мы говорим о выборах 17 ноября, то это может быть первая декада августа.