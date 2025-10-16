Как красивые истории помогают бороться со страхами и трудностями – расскажем о сказкотерапии

Вера Позняк, корреспондент:

Все мы помним любимые сказки из детства, о смелых героях, принцессах и справедливости. Но, оказывается, сказка – это не просто красивая история. Сказкотерапия – уникальный метод в психологии, который используют для работы с эмоциональными и психологическими трудностями. Сказки не только развлекают, но и помогают заглянуть в наш внутренний мир, лучше понять свои чувства и переживания.

Алена Александрова, психолог:

Сказка помогает через образ, через слово, через метафору найти смысл жизни, смысл происходящего. Самое главное – познать самого себя, свой внутренний мир, свои ресурсы, свои возможности.

Юлия Чернышенко, психолог:

Сказкотерапия также решает вопросы страхов, всевозможных страхов. Особенно они актуальны у детей до трех лет, до шести лет. В принципе, никто не отменяет того, что взрослые тоже подтверждены страхам, не важно сколько лет.

Сказки позволяют нам взглянуть на свои желания, тревоги и надежды в образной форме. Когда мы читаем сказку, ассоциируем себя с любимыми героями. Это своеобразное зеркало, в котором отражаются все наши мечты и переживания.

Алена Александрова:

Мы находим тот архетипический сюжет, который соответствует этому человеку, его судьбе, находим ресурсы. И благодаря тому, что человек читает эту сказку, видит, как его герой преодолевает сложности, преодолевает трудности, где он ищет выход. Таким образом, в свою жизнь он вносит этот опыт из сказки в реальную жизнь, сначала проживая его там. Потому что в сказке возможно все. Для многих людей, которые столкнулись с депрессией, тревожностью или другими трудностями, такие истории могут стать настоящим спасением. Они создают пространство, где можно открыто говорить о своих переживаниях.

Екатерина Щерба:

Я работаю в IT-проектах и часто сталкиваюсь с дедлайнами, с высокой нагрузкой. К Алене я пришла за поддержкой и открыла она мне метод сказкотерапии. Очень высокоэффективный инструмент, и через новые образы, игровые элементы я по-другому начала справляться со стрессовыми ситуациями. У меня было такое эмоциональное истощение. Я точно наполнена ресурсом, я могу давать этот ресурс людям, потому что я работаю с командами, я управляю проектами, и, соответственно, люди это тоже ощущают.