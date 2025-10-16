Трогательность и неугасаемое тепло – побывали на выставке, посвящённой семье

Неугасаемый и теплый свет родительского сердца. В Национальной библиотеке гостей ожидает трогательная выставка. Это совместный проект с Белорусским союзом художников и Национальной киностудией «Беларусьфильм». Он состоит из нескольких частей. Тематическая книжная, экспозиция живописи и скульптур, показ фильма. Главная тема – ценность семьи.

Ирина Василькович, заведующий отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

В экспозиции представлены книги, живопись и скульптурные композиции. Очень интересные живописные скульптурные работы. Мы хотели разными художественными формами показать через метафоры, символику художественных произведений, ценность семейных отношений, важность и святость семьи.

Художественная и духовная литература, периодические издания, научные публикации. Каждый может открыть для себя что-то новое или поностальгировать вместе с близкими. Выставка объединяет сразу несколько поколений. Не остаются равнодушными ни дети, ни взрослые. Для читателей разных возрастов своя энциклопедия жизни и бессмертная классика.

Алина Трус, корреспондент:

В просторном зале представлено более 150 изданий как русских, советских авторов, так и белорусских. Но это только часть выставки. Одна локация плавно сменяет другую. Всего один шаг, и мы можем полюбоваться живописью.

Работы известных белорусских художников от реализма до модернизма. Яркость красок в трогательных моментах. Каждое произведение по-своему раскрывает тему родительской любви и семьи.

Алина Трус:

А эта картина, я думаю, будет близка многим. Она навеяна каким-то особым теплом, когда вся семья в сборе приезжает к бабушке. Ну и, конечно же, родные встречаются, обнимаются. И все это за большим круглым столом. Картина называется «Гости у бабули» Владимира Ткачева.

Через многообразие форм авторы раскрывают многогранность семейной жизни. Важно лишь чувствовать и созидать. Красота в символизме. Например, очень сильная по своей задумке работа скульптора Артема Медведева «Дом».

Ирина Василькович:

Здесь мы видим, как две фигуры, мужская и женская, отцовская и материнская, сливаются с домом и образуют защиту для центральной фигуры – ребенка. Автор хотел здесь поговорить об ответственности, о надежности, важности семейного тепла.