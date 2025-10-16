Как создавалась песня «Свои»? Пообщались с певицей Ириной Романовской о семье и творчестве

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Романовская. Человек, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с семьей и любовью. В рамках Недели родительской любви поговорили о важности поддержки самых близких людей.

Ирина Романовская, певица:

Очень важно в творческой семье, чтобы супруг или супруга принимали творчество своего супруга. Потому что у меня был очень долгий творческий путь, и я тоже искала человека, который примет мое творчество. В общем, есть опыт в этом. Поэтому творческие люди должны иметь очень сильную внешнюю опору в лице своей семьи, мужа, детей и, в общем-то, в окружении, в котором он работает.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам о своей песне. Новая песня называется «Свои». Кто вам помогал ее создавать?

Ирина Романовская:

У этой песни даже есть история. Я, когда началась пандемия, накануне, в общем-то, ушла в мир иной моя мама. И я никак, когда мне предлагали песни, я от них отказывалась. Был какой-то момент депрессии, не хотелось мне ничего делать, а потом пандемия. Песню мне прислала наша белорусская автор Светлана Монич. Я сразу послушала и подумала, что нет, у меня сейчас нет настроения заниматься этим произведением. Может быть, кто-то из других певцов ей поможет в этом, я так ей и ответила. Потом прошло года три, и я, перебирая папки в компьютере, нашла демо этой песни. Долгое время мы делали аранжировку.