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Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 25 октября

16 октября 2025 13:59
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В Год благоустройства важно привести в порядок все населенные пункты страны. В этом большом деле помощь каждого не будет лишней. Поработать на благо своей страны у белорусов появится возможность совсем скоро – 25 октября пройдет республиканский субботник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина от заработанных средств направят на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Остальная часть финансов останется в распоряжении облисполкомов. 

# Год благоустройства # Субботники в Беларуси

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