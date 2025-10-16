Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 25 октября

В Год благоустройства важно привести в порядок все населенные пункты страны. В этом большом деле помощь каждого не будет лишней. Поработать на благо своей страны у белорусов появится возможность совсем скоро – 25 октября пройдет республиканский субботник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина от заработанных средств направят на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Остальная часть финансов останется в распоряжении облисполкомов.