Сергей Алейник встретился с коллективом одной из фармацевтических компаний

Неделя родительской любви продолжается в Беларуси. По всей стране организованы диалоговые площадки, где в центре внимания – укрепление института семьи, а также ключевые приоритеты государственной социальной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 октября, в единый день информирования, эти темы звучали и на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Сергея Алейника с коллективом одной из фармацевтических компаний. Говорили, в частности, про меры поддержки семей, а также про социальные гарантии для многодетных. К слову, на этом предприятии из почти полутысячи сотрудников около 30 – многодетные.

Ольга Кияшко, ведущий бухгалтер фармацевтического предприятия:

Я многодетная мама. У меня трое деток. Все детки у меня хорошие. Я их очень люблю, очень ценю. Для того чтобы в семье друг друга детки и родители уважали, необходимо вкладывать очень много заботы.