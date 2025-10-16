Сергей Алейник встретился с коллективом одной из фармацевтических компаний
Неделя родительской любви продолжается в Беларуси. По всей стране организованы диалоговые площадки, где в центре внимания – укрепление института семьи, а также ключевые приоритеты государственной социальной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 октября, в единый день информирования, эти темы звучали и на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Сергея Алейника с коллективом одной из фармацевтических компаний.
Говорили, в частности, про меры поддержки семей, а также про социальные гарантии для многодетных. К слову, на этом предприятии из почти полутысячи сотрудников около 30 – многодетные.
Ольга Кияшко, ведущий бухгалтер фармацевтического предприятия:
Я многодетная мама. У меня трое деток. Все детки у меня хорошие. Я их очень люблю, очень ценю. Для того чтобы в семье друг друга детки и родители уважали, необходимо вкладывать очень много заботы.
Алексей Романович, инженер группы закупок фармацевтического предприятия:
Я являюсь отцом. Может быть, еще не такой опытный, но стараюсь, прикладываю усилия, чтобы воспитать достойного человека для нашей страны.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Беларусь всегда уделяла и уделяет значительное внимание развитию семьи, семейных ценностей, духовно-просветительской деятельности, нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию, которое формируется и закладывается в наших семьях. И, конечно, очень многое делается по линии государства для поддержки института семьи.
Также обсуждали тему сохранения традиционных ценностей, что как никогда актуально в нынешней непростой геополитической обстановке. Ведь Запад пытается продвигать свои веяния, пропагандируя чуждые белорусскому обществу понятия. Особенно важно уберечь от негативного влияния детей.