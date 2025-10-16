В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне

Греция приняла закон, позволяющий увеличить продолжительность рабочего дня до 13 часов, невзирая на массовые протесты и забастовки. Об этом пишет РИА новости.

Профсоюзы считают, что это нарушает права работников и отменяет восьмичасовой рабочий день.

При этом министр труда пояснил, что такой график может применяться в течение ограниченного времени – не более 37 дней в году, с обязательной дополнительной оплатой. Греция стала первой страной ЕС, официально разрешившей такой режим работы в частном секторе.

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