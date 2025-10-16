Представители Минтруда и активисты «Белой Руси» поздравили женщин, ставших мамами в День матери

Особое внимание тем, кто подарил новую жизнь. 16 октября слова благодарности принимали белоруски, ставшие мамами в День матери, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Минтруда и соцзащиты, активисты «Белой Руси» поздравили женщин в РНПЦ «Мать и дитя». Только в этом учреждении 14 октября на свет появилось 12 малышей – пять девочек и семь мальчиков. Причем есть среди них и двойня. Эстафета доброты и внимания в Беларуси проходит с 2009 года. Представители «Белой Руси» чествуют женщин, ставших матерями, в праздничные даты – Новый год, Рождество, День Независимости, 9 Мая.

Елена Бовшис, жительница Лиды:

Стала в третий раз мамой, многодетной. Родила мальчика 3 480, 53 сантиметра. Беременность была сложная, но благодаря профессионалам центра «Мать и дитя» все прошло идеально. Я планирую сына назвать Лев Романович, потому что беременность была сложная. Мы сражались оба, и он выстоял, как настоящий лев.

Галина Касабуцкая, жительница Бобруйска:

У нас ЭКО. Я всю беременность пролежала на сохранении. Спасибо огромное врачам. Всем, что сохранили. Потому что было очень много нюансов.