Папа Римский осудил убийство Дугиной. Почему Запад ведёт двуличную политику?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим огромные потери ВСУ на фронте, ход специальной военной операции и суд над беглыми. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Дискриминационное высказывание Папы Римского, то есть пока в этом конфликте глава римской католической церкви приличнее других западных лидеров общественного мнения осудил убийство Дарьи Дугиной, за что даже посла Ватикана украинцы вызывали на ковер, отчитывали. А тут он сказал, что по национальному признаку разделил бойцов армии, сказал, что самые жестокие чеченцы и буряты. Уже ответил и Рамзан Кадыров. В связи с чем такое странное высказывание?

Андрей Лазуткин, политолог:

Потому что буряты – буддисты, а чеченцы – мусульмане. Такие высказывания – это разжигание религиозной розни. Коллеги Папы Римского 800 лет назад проводили крестовые походы под этим предлогом, потому что там живут не христианские народы, мы их вырежем, потому что они варвары, жестокие. Так обосновывается западное господство. Потом уже в ХХ веке это назвали расизмом, когда появились колониальные державы, империи. Нельзя же было сказать, что мы туда приехали, чтобы вывозить оттуда опий и продавать его в Европу. Нет, мы приехали веру Христову насаждать. И это работало как идеологическое обеспечение той грабительской колониальной политики. Сегодня мы видим, что вся Латинская Америка католическая, а что там происходило – подумаешь, были там конкистадоры, чистки этнические, убийства, тиф, болезни, которые туда привезли европейцы. Про это мы не помним. Мы помним только про преступления русских в Украине. Вам еще за эти 800 лет только каяться и платить, как говорят некоторые деятели. Что касается Папы Римского, вспомним, как он принимал девушек из Азова. То, что потом этих азовцев выпустили из «Азовстали», у них спины все разрисованы звездами сатанинскими. Григорий Азаренок:

Даже не свастиками, а всякими там бесами, демонами.